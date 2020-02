Seleção pública da Uece para professores substitutos e temporários tem 163 vagas

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) abriu seleção pública com 163 vagas para professores substitutos e temporários. As inscrições começam nesta quinta-feira (20) e vão até o dia 5 de março. Das 163 vagas, 133 são para cargo temporário e 30 para substituto.

Os salários variam entre R$ 987,28 e R$ 5.641,54, dependendo da carga horária de trabalho e da titulação do docente.

Os editais contendo os processos seletivo, nº 23/2019 e nº 24/2019, foram lançados pela Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), e publicados no Diário Oficial do Estado neste mês de fevereiro. Eles se destinam à realização da II Seleção Pública para Professor Substituto e da II Seleção Pública para Professor Temporário.

As seleção é para preencher vagas em todas as unidades da Uece: Fortaleza, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Mombaça, Iguatu, Crateús, Tauá e Quixadá. Em diversos setores de estudos.

As provas escritas de ambas as seleções vão ocorrer no dia 29 de março e as provas didáticas no dia 26 de abril.