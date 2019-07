Seleção pública da Prefeitura oferta 15 vagas para Gestor de Caps

Seleção pública municipal deve admitir 15 profissionais de administração e da área da saúde para o cargo de Gestor de Centro de Atenção Psicossocial (Caps). Com carga horária de 40h semanais e remuneração de até R$2.764,74, os interessados podem se inscrever até o dia 23 de julho, no site da Prefeitura de Fortaleza.

Ter experiência mínima de um ano em gestão, seja na iniciativa pública ou privada, é requisito para participar do certame que funcionará em duas etapas. Para a seleção deve ser aplicada uma prova escrita, objetiva de múltipla escolha, e análise por entrevista. A previsão é que a prova seja aplicada no dia 11 de agosto.

Os selecionados devem desempenhar atividades de gestão e liderança, além do planejamento, nas unidades sob a sua chefia. Também é função do gestor desenvolver e acompanhar o Plano de Gestão. A remuneração é de R$1.280,79 para servidor público da esfera municipal, estadual ou federal e R$2.764,74 para não servidor.

Serviço

A inscrição deve ser feita no Canal de Concursos e Seleções, da Prefeitura de Fortaleza, com RG e CPF. A taxa de inscrição é R$ 190 e deve ser paga até a data do vencimento indicada no boleto.

Para mais informações:

Diretoria de Concursos e Seleções (Dices)

Endereço: Av. João Pessoa, 5609 – Damas

Telefone: 3433.2979