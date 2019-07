Seleção da Prefeitura de Caucaia tem 464 vagas e salários de até R$ 2 mil

A Prefeitura de Caucaia começa no dia 22 de julho a receber as inscrições para seleção pública que vai preencher 464 vagas em cargos de comissão na Secretaria Municipal de Educação (SME). Os salários variam de R$ 958,40 a R$ 2.075. As informações constam no edital divulgado na última quinta-feira (11).

As vagas serão destinadas aos cargos de secretário escolar (133), coordenador pedagógico (198) e diretor (133). A primeira função cobra formação técnica de nível médio, enquanto as outras duas requerem curso superior.

Início das inscrições

A partir das 10 horas da manhã do dia 22 de julho até as 23h59 do dia 2 de agosto, os candidatos dever acessar o site da organizadora para realizar a inscrição. As taxas são: R$ 80 (secretário escolar) e R$ 90 (diretor e coordenador pedagógico).

Provas

As provas serão aplicadas no dia 18 de agosto. A prova objetiva terá 50 questões de múltipla escolha sobre língua portuguesa, raciocínio lógico/matemático e legislação e políticas educacionais.

A seleção vai ter mais duas fases que incluem análise de títulos, com entrega dos documentos entre 3 e 6 de setembro e curso de formação (apenas para diretor e coordenador), em datas a serem definidas pela organizadora.