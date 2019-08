Seleção aberta para 44 vagas em Fortaleza no programa Médico da Família Ceará

O programa Médico da Família Ceará deve ganhar mais 44 profissionais neste ano, com o preenchimento de vagas por processo seletivo. O edital da Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues foi lançado nessa terça-feira (20) e as inscrições seguem até o dia 2 de setembro. O processo terá etapa única, por meio da aplicação de provas teórica escrita e objetiva, programadas para o dia 15 de setembro.

A iniciativa será possível através do curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” em Atenção Primária à Saúde (APS), ofertado pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Conforme a publicação, o objetivo do programa é “estimular a qualificação e valorização de profissionais de saúde no âmbito da atenção primária à saúde”. Os profissionais aprovados irão atuar nos postos de saúde localizados em comunidades da Capital.

Programa

O Programa Médico da Família Ceará foi regulamentado pelo Governo do Ceará por decreto assinado em março de 2019, com o objetivo de estimular a qualificação e valorização de profissionais da saúde no âmbito da atenção primária, tendo uma bolsa de R$ 11.865, de carga horária que contemplará 1.920 horas.