Seis UPAs de Fortaleza recebem serviço 24h para repassar informação de pacientes de Covid a famílias

As seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) geridas pelo município de Fortaleza contam, desde esta quarta-feira (13), com equipe de serviço social disponível 24 horas para repassar informações dos pacientes às famílias, conforme anunciado nesta quinta-feira (14) pelo prefeito Roberto Cláudio, em live por meio das redes sociais.

Segundo o gestor, essa era uma das principais demandas dos familiares e vem sendo pensada pela Prefeitura nas últimas semanas, já que os atendimentos nas UPAs são de emergência, com pacientes que podem passar somente algumas horas no local, antes de serem encaminhados, ou mesmo dias.

Conforme Roberto Cláudio, a intenção da medida é "melhorar essa comunicação e humanizar mais essa relação do paciente com a unidade, mas principalmente do familiar que está angustiado e ansioso por notícias com a unidade de saúde".

As UPAs que terão o setor funcionando durante todo o dia são as do Cristo Redentor, Vila Velha, Bom Jardim, Dendê, São Cristóvão e Itaperi.

> Brasil terá um total de 90 mil mortes por Covid-19 até agosto, segundo nova projeção

> Eusébio receberá Central de Testes para produzir 10 mil exames por dia

Expansão de leitos

O prefeito também usou a live para chamar atenção para a ampliação nos números de leitos nas últimas semanas, no que chamou de rede de saúde paralela, específica para a Covid-19. Segundo ele, até o momento foram abertos novos 642 leitos pela Prefeitura, e o número deve chegar a um total de 888 até o final de maio.

"Só pra dar uma ideia de grandeza desse número, toda a rede municipal anterior de leitos públicos no município de Fortaleza, que envolvia 10 hospitais municipais, (...) mais as seis UPAs, tudo isso somado, a gente tinha 1.193 leitos públicos municipais. E a gente já montou até agora 642, e chegará a 888 leitos, numa rede paralela de Covid, isso fora toda a estrutura montada pelo estado", enumerou Roberto Cláudio.

Números do novo coronavírus no Ceará

Subiu para 21.077 o número de casos confirmados de Covid-19 no Ceará, sendo 1.921 nas últimas 24 horas. O dado é da plataforma IntegraSUS, atualizada às 17h26 desta quinta-feira (14). Os óbitos são 1.413, com letalidade da doença de 6,7%.

A capital Fortaleza é o epicentro, totalizando 13.777 infectados. Em seguida há Caucaia (787) e Maracanaú (475), ambos na Região Metropolitana. No interior, a cidade com mais registros é Sobral (441).