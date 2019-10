Seis novas áreas da Capital devem receber propostas de novos desenhos urbanos

O redesenho urbanístico e artístico de espaços públicos para torná-los propriedade de pedestres e veículos não motorizados é a proposta do Cidade da Gente. O projeto já foi aplicado nos bairros Cidade 2000 e Praia de Iracema e agora deve contemplar seis novas áreas de Fortaleza a partir do Concurso de Ideias Cidade da Gente, que foi lançado na noite dessa terça-feira (23), durante o encerramento da CasaCor Ceará 2019, pela Prefeitura de Fortaleza e o Instituto Iracema.

O Concurso de Ideias Cidade da Gente propõe receber sugestões de novos desenhos urbanos para as seis áreas da Capital. Entre elas estão um trecho da Av. Desembargador Moreira, a Rua dos Tabajaras, na Praia de Iracema e as comunidades do Che Guevara, no Barroso, Unidos Venceremos, no Passaré, Aracapé, no Mondubim e Canindezinho.

Arquitetos, designers, escritórios de arquitetura e design, além de estudantes universitários, podem se inscrever no concurso. O edital e a ficha de inscrição já estão disponíveis no site do Instituto Iracema até o dia 20 de novembro, prazo para a entrega dos projetos.

As seis melhores propostas criativas e inovadoras de pinturas, mobiliário e novo desenho para os espaços públicos, que promovam também a melhoria dos ambientes comuns e reforcem a identidade cultural dos locais serão premiadas.

Os projetos premiados irão receber a quantia de R$15 mil reais cada. A seleção dos projetos será realizada por uma comissão julgadora composta por especialistas da área. O resultado será divulgado no início dezembro.

Área a ser projetada no concurso: avenida Desembargador Moreira

Divulgação

Divulgação

Cronograma

Abertura das inscrições: 23 de outubro

Prazo final para entrega dos projetos: 20 de novembro

Publicação dos resultados dos ganhadores: 04 de dezembro