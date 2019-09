Seis jiboias aparecem no bairro Henrique Jorge em uma semana, relata morador

Moradores do bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, estão assustados com o aparecimento de cobras nas ruas. O problema foi relatado neste domingo (1º) ao Sistema Verdes Mares pelo operário da construção civil Adriano Sousa Neste, que encontrou uma jiboia de aproximadamente 1,5 metro em uma rua. O réptil foi resgado pelos moradores e entregue para uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Ele afirmou que percebeu cobras aparecendo com mais frequência depois que as margens Rio Maranguapinho passaram a receber uma operação limpeza por parte da prefeitura de Fortaleza. “Elas estão aparecendo com mais frequência nesta época do ano por causa da limpeza. Estão limpando tudo e as cobras e outros bichos como cassaco e camaleão estão surgindo próximos às residências e ruas”, disse.

Sousa disse também que, em menos de sete dias já foram encontradas seis cobras. “Todos os dias aparece uma cobra. Vi uma na terça, outra na quarta e de lá para cá vem aparecendo. Hoje como de costume surgiu outra".

O morador ainda lembra que o tamanho das cobras varia entre 1,5 metro a 3 metros. Ele lamenta que a maioria das cobras e dos outros bichos estão sendo levados pelas pessoas.

“A maioria dos bichos é levada pelos moradores. As pessoas colocam dentro de um saco e leva. A última passou dois rapazes em uma moto e simplesmente pegaram a cobra, colocaram em uma caixa e saíram com ela. A de hoje o Corpo de Bombeiros pegou”.