Segunda família envolvida na troca de corpos na UPA do Itaperi deve solicitar exumação nesta segunda

A segunda família envolvida na troca de corpos que ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Itaperi deve solicitar, nesta segunda-feira (18), a exumação cadavérica de Luís da Silva, de 76 anos, que faleceu na terça-feira (12), após dar entrada na Unidade sentindo cansaço, ainda na segunda (11). A informação foi repassada ao Sistema Verdes Mares pelo filho do idoso, Luís Erandir.

Segundo o parente, uma assistente da UPA ligou para a família, nesta sexta-feira (15), pedindo documentos para fazer a exumação. “Pediram pra levar as certidões do meu pai para UPA para fazer a exumação dos corpos e, só então, o DNA”, relata.

O parente afirma, ainda, que toda a situação está sendo resolvida pela UPA, “o que eu já acho errado. Nenhuma autoridade se mover para resolver isso. Que suporte é esse que eles estão dando? Todo dia alguém da minha família liga para saber sobre a história. A gente vai passar tantos anos com esse trauma por causa de irresponsabilidade”, pontua.

Apesar da suspeita por covid-19, Erandir não confirmou a causa do falecimento do pai.

Troca de corpos

Erandir relata que o irmão reconheceu o corpo do pai, na quinta-feira (14), para então ser transferido para o cemitério. “Assim que nós chegamos para o reconhecimento, a assistente social disse havia uma outro corpo com o nome do meu pai, que tava errado. Já ficamos com pé atrás. Então, eles rasgaram quatro outros sacos até que nós reconhecemos o corpo do meu pai”, explica.

Após reconhecer, “acompanhamos todo o processo até o sepultamento”. Depois de voltar do enterro, ocorrido na Pacatuba, o parente diz que recebeu outra ligação da UPA avisando que houve uma troca de corpos e que os parentes deveriam retornar à Unidade para um novo reconhecimento. “Chegamos lá e mostraram uma foto de outro homem e eu disse que aquele não é o meu pai”, coloca.

Em outro momento, a família do idoso foi, indicada para levar o corpo da idosa Raimunda de Paula Melo, de 90 anos. A idosa também morreu na Unidade do Itaperi, porém na quarta-feira (13), e a família foi informada de que o corpo havia sido trocado. “Foram três corpos envolvidos. A assistente disse que meu pai foi enterrado no cemitério do Bom Jardim por outra família, que é responsável pelo corpo correto que ainda estava lá na UPA”.

Questionada para mais detalhes e esclarecimentos sobre toda a situação, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) respondeu que “está dando todo o suporte e orientações necessárias para que as famílias solicitem a exumação dos corpos”.