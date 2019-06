Secretário de Saúde abre sindicância para apurar fechamento de ambulatório do Albert Sabin

O secretário de saúde do Ceará, Doutor Cabeto, se manifestou por nota anunciando a abertura de sindicância para investigar o fechamento do ambulatório do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), nesta sexta-feira (21). Pela manhã, cerca de 15 famílias que tinham atendimento médico agendado para os filhos encontraram os portões da unidade fechados.

"Os serviços de saúde que suspenderam atendimentos serão submetidos a sindicância e prestação de contas de suas obrigações. Não houve autorização da secretaria de saúde", disse o secretário em nota. No local, seguranças informaram aos pais, no entanto, que o fechamento ocorreu em virtude do ponto facultativo decretado pelo Estado em função do feriado de Corpus Christi, da última quinta-feira (20).

Por sua vez, o Hias, havia dito que os familiares vinham sendo avisados da condição nesta semana, mas que algumas ligações não foram atendidas ou completadas. "O Hospital Albert Sabin lamenta inconvenientes que tenham sido causados", disse o hospital em nota.