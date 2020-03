Secretário da Saúde estuda pedir que médicos dupliquem a carga horária em meio à crise

O secretário da Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins, Dr. Cabeto, declarou que estuda a possibilidade de pedir para que os médicos do Estado dobrem a carga horária para cuidar dos pacientes infectados pelo coronavírus. A declaração foi feita em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

“A gente tem que encarar isso como um momento de guerra”, disse o secretário. O objetivo da medida é dobrar a capacidade de atendimento aos doentes quando o Ceará passar pelo pico da pandemia. De acordo com as previsões de Dr. Cabeto, o ápice deve ocorrer entre os meses de maio e abril e pode chegar a 10 mil casos.

Na primeira quinzena de abril, a Capital deve contratar mais 100 profissionais para o programa Médico Família Fortaleza. Eles farão parte da equipe de atenção primária e devem ajudar na prevenção do COVID-19 e de outras doenças. A contratação já estava prevista antes da pandemia chegar ao Estado.

Também em adição ao conjunto de profissionais do Estado, mais 442 médicos do programa Mais Médicos foram convocados por edital emergencial do Governo Federal, lançado durante a crise. A expectativa é que os médicos comecem em abril e atuem em mais de 90 municípios do Ceará.

Casos confirmados

O Ceará tem 11 casos confirmados de pessoas infectadas pelo COVID-19. De acordo com último boletim da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), 102 casos já foram descartados e 159 em investigação.