Secretarias de saúde devem comprovar entrega de EPIs a profissionais, determina Justiça

Um novo protocolo deve garantir e comprovar a distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos profissionais de enfermagem, feita pelo Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza, conforme determinou a Justiça, nesta segunda-feira (13). De acordo com a decisão, os profissionais devem assinar um registro de distribuição para comprovar o recebimento dos equipamentos de proteção.

A medida resulta de Ação Civil Pública movida pelo Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren), na última quarta-feira (8), por meio da 5ª Vara da Justiça Federal no Ceará. A solicitação do Coren ocorreu após receber denúncias sobre a falta de EPIs para os enfermeiros e técnicos de enfermagem. As mudanças passam a valer no momento em que as autoridades receberem a notificação.

“É um momento novo, bem complicado, mas a gente está em cima disso porque hoje o profissional da saúde está se tornando um dos principais focos de infecção da Covid-19”, destaca a presidente do Coren, Ana Paula Brandão. Ela exemplifica que procedimentos como higienização oral e aspiração das vias aéreas são suscetíveis à infecção, o que reforça o cumprimento das normas técnicas.

“Somente nos últimos 26 dias, nós já totalizamos mais de 300 ouvidorias feitas por profissionais de locais que estão dando máscaras inadequadas, como as de tecido, que não são indicadas", reforça a presidente sobre a preocupação dos profissionais em contato direto com casos suspeitos e confirmados de pacientes com a Covid-19.

São necessários óculos de proteção, máscaras cirurgicas, avental, luvas de procedimento e gorros, entre os EPIs listados no Norma 04/2020, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As orientação são para os profissionais da saúde e de apoio no atendimento aos pacientes com suspeita ou confirmação de infecção pelo novo coronavírus.

Em nota, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que até a manhã desta terça-feira (14) não foi notificada sobre a ação do Coren/CE, e ressaltou que "a gestão local da distribuição dos equipamentos é do Município". "Houve três remessas de EPIs vindas do Ministério da Saúde e já entregues aos municípios", completa a Pasta estadual. Mais 270 toneladas de EPIs comprados da China devem chegar até 19 de abril.

Já a secretária de Saúde de Fortaleza, Joana Maciel, reforçou a importância do uso de EPIs pelos profissionais, e reconheceu que "a aquisição desses materiais é um desafio no mundo inteiro". A titular da SMS comemorou, porém, o fato de que a Capital está conseguindo se abastecer por meio do próprio mercado local. "Estamos fazendo todo o possível para proteger nossos profissionais, de acordo com as recomendações da Anvisa e do Ministério da Saúde", concluiu.

Cenário

Cerca de 1.500 profissionais da saúde estão afastados, com atestados médicos, como informou o Secretário da Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, no último domingo (12). “Não tem sido fácil, a gente tem visto aumentar o número de profissionais diretamente relacionados à Sesa. Notificações de atestado, tinha mais de 1.500 na área de saúde. Esse é um fenômeno da Covid que também aconteceu em vários países”, pontuou.

Dr. Cabeto disse que o estoque de EPIs atende a demanda necessária até o fim do mês de abril e que novas aquisições devem repor os produtos. “Estamos reforçando parte do que a gente está importando da China, além das doações da Fiec (Federação das Indústrias do Estado do Ceará) e da remodelagem das indústrias locais para a produção de máscaras. Porque quando se fala no profissional de saúde, você tem que garantir que ele vai estar protegido e não vai se infectar”.

O procedimento, como explicou o Secretário, é de um médico para atender cada grupo de dez pacientes, mas deve ser disponibilizado um enfermeiro para cada dois leitos, e um médico para cada 20, afim de que não haja prejuízo em situações extremas. “Na Itália, tem ortopedista dando plantão em UTI. É preciso que as pessoas lembrem que esse momento é o da solidariedade, é de sair da caixinha, é o momento de pensar além do que estamos vivendo. Estamos vivendo uma crise internacional”, acrescentou.