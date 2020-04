Secretaria da Saúde recebeu 1.500 atestados de profissionais da saúde por problemas respiratórios

Mais de 1.500 profissionais da saúde ligados à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) já apresentaram atestados médicos por doenças respiratórias, segundo o titular da Pasta, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, em entrevista ao Sistema Verdes Mares. No último dia 7 de abril, eram 151 afastamentos.

Até a manhã desta segunda-feira (13), a plataforma IntegraSUS registra 1.748 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Ceará. Até o momento, o Estado também contabiliza 85 óbitos, sendo 65 em Fortaleza.

Dr. Cabeto não descreveu quantos colaboradores, do total, foram afastados exclusivamente por causa da covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. "Não tem sido fácil. Esse é um fenômeno que também aconteceu em vários países", disse.

Por conta das baixas nos quadros de médicos e enfermeiros, o gestor explica que a Sesa tem buscado realizar uma melhor distribuição dos profissionais.

"Geralmente, nós temos um médico para cada dez pacientes. Como temos mais enfermeiros disponíveis, a ideia é colocar um enfermeiro a cada dois leitos e um médico a cada 20, para que não haja prejuízo do tratamento", detalha.

Proteção

Frisando a necessidade de proteção dos colaboradores, o Dr. Cabeto ressalta ainda que o estoque de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como máscaras e luvas, "vai até o fim de abril" e precisa ser reposto.

"Estamos reforçando parte do que estamos importando da China, além das doações da Fiec (Federação das Indústrias do Estado do Ceará) e da remodelagem das indústrias locais para a produção de máscaras. Porque quando se fala no profissional de saúde, você tem que garantir que ele vai estar protegido e não vai se infectar", lembra.