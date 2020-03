Secretária da saúde de Fortaleza, Joana Maciel diz que testou negativo para coronavírus

A titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza, Joana Maciel, informou em entrevista ao Sistema Verdes Mares, nesta segunda-feira (23), que testou negativo para o novo coronavírus. Na última semana, ela realizou aparições nas redes sociais com o prefeito Roberto Cláudio, que foi diagnosticado com o vírus e segue em quarentena.

“Eu não estou, felizmente, no grupo de risco para casos mais graves, mas estou em contato com outras pessoas que podem estar”, disse Joana. “Como estive com o prefeito e ele testou positivo, fiz questão de fazer o teste para dar essa tranquilidade porque eu não podia ficar em casa. Tenho que estar na rua comunicando a população, então tive esse senso de responsabilidade, mesmo sem qualquer sintoma”, defendeu.

Para a secretária, o momento de isolamento social é necessário para “cada vez mais exercitar nossa solidariedade, nosso altruísmo". “Não é hora de pensar na gente, mas na coletividade”, garante.

Além do prefeito Roberto Cláudio, outros políticos cearenses foram diagnosticados com o coronavírus: a vice-governadora Izolda Cela; o senador Prisco Bezerra; e os deputados estaduais Tin Gomes, Júlio César Filho e Queiroz Filho. O governador Camilo Santana anunciou, no sábado, que seu teste deu negativo.