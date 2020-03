Secretaria da Saúde anuncia suspensão de cirurgias eletivas na rede pública estadual do Ceará

As cirurgias eletivas na rede pública estadual do Ceará estão suspensas a partir desta quinta-feira (19), de acordo com informações da Secretaria da Saúde publicadas nesta quinta-feira (17) no Diário Oficial do Estado (DOE). A iniciativa visa o enfrentamento e a contenção da disseminação do novo coronavírus. O estado contabiliza 20 casos confirmados da doença com 259 pacientes em investigação e 111 casos já descartados.

De acordo com o documento, suspensas as cirurgias eletivas plásticas, bariátricas, tireoidectomias não neoplásicas, fundoplicatura gástrica, reconstrução de trânsito, hemorroidectomias, ortopédicas, hiperplasia benigna da próstata, cálculos renais não obstrutivos e sem comprometimento da função renal, adenoamidalectomia, septoplastia, herniorrafia inguinal ou incisional, colelitíase assintomática, além de outras cirurgias não listadas, mas que possuam caráter de eletividade bem definido e que tratem de lesões benignas.

Entretanto, as cirurgias oncológicas ou aquelas em que o adiamento possa resultar em risco de agravamento do quadro clínico do paciente, ameaçando a vida, independente da especialidade, devem ser realizadas.

Quando forem retomadas, as cirurgias eletivas suspensas irão observar a ordem cronológica dos procedimentos, de acordo com o início da suspensãos dos procedimentos.