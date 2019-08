Secretaria da Saúde anuncia construção do Hospital Universitário da Uece

A construção do Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece) foi anunciada na manhã desta segunda-feira (19) no Palácio da Abolição, em Fortaleza. O hospital universitário abrigará o Hospital César Cals. A obra integra um pacote de R$ 600 milhões que serão investidos até 2023 para modernizar a saúde pública do estado.

O anúncio faz parte do Plano de Modernização da Saúde, pacote com medidas que visam melhorar o atendimento, com a adoção de uma postura institucional mais humanizada e o investimento na qualificação profissional. Os projetos procuram fortalecer o vínculo entre o usuário do sistema público de saúde e o profissional.

O Plano de Atenção Básica, medida presente no Plano de Modernização, terá como foco o investimento no atendimento primário nos postos de saúde. Outra proposta apresenta é a formação da Rede de Saúde Integrada, através da implantação do Registro Eletrônico de Saúde no Ceará com o apoio das secretarias municipais.

Uma das medidas já implementadas do pacote é o IntegraSUS, uma plataforma virtual que possibilita o cidadão ter acesso aos índices de desempenho da saúde, com indicadores hospitalares e administrativo-financeiro.

Melhorias

O novo modelo de gestão adotado pelo Ceará já foi implementado em Portugal. No estado, o Hospital Geral de Fortaleza (HGF) com a implementação do sistema já apresentou redução do tempo médio de permanência na emergência, de 16 dias, em janeiro de 2019, para 8 dias em julho de 2019.