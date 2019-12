Secretaria confirma 9 casos de sarampo no Ceará

Nove casos de sarampo foram confirmados pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) neste ano, conforme os dados do último boletim epidemiológico da Pasta. Desse total, cinco são considerados casos importados e outros 4 estão em investigação para que se descubra a fonte de infecção. Nos anos de 2016, 2017 e 2018, o Ceará não confirmou nenhum caso da doença, mas, em agosto de 2019, a doença voltou a ser registrada no Estado. Uma campanha de vacinaçao foi iniciada neste ano para tentar evitar a doença.

O Ceará foi declarado livre do sarampo em 2016, após uma epidemia iniciada em dezembro de 2013. Naquela época, foram registrados 1.052 casos confirmados até julho de 2015. A reintrodução do sarampo no Estado em 2013, que gerou o surto entre 2013 e 2015, ocorreu com a confirmação de um caso importado, cuja infecção ocorreu fora do Estado.

O boletim epidemiologico revela que os casos de 2019 foram registrados em Fortaleza (5), Jaguaribe (1), lcó (1), Itarema (1) e Marco (1). Conforme a assessora técnica do Núcleo de Imunização da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), Ana Rita Cardoso, os casos que estão em investigação são de Fortaleza (2), Jaguaribe e Icó. Das pessoas afetadas, 8 são homens e uma é mulher.

O sarampo é uma doença viral aguda similar a uma infecção do trato respiratório superior. Segundo o Ministério da Saúde é considerada potencialmente grave, sobretudo, quando atinge crianças menores de cinco anos de idade.

A transmissão do sarampo ocorre a partir de gotículas de pessoas doentes ao espirrar, tossir, falar ou respirar próximo de pessoas sem imunidade contra o vírus. A vacinação, ressalta a assessora técnica do Núcleo de Imunização da Sesa, Ana Rita, é a única maneira de prevenir a doença. Ela ressalta que a confirmação dos 9 casos preocupa e que a forma de combater a propagação é elevar as coberturas vacinais.