"Saúde e Equilíbrio" leva ações voltadas ao corpo e à mente para público na Praça da Imprensa

A manhã do sábado (31) foi de atividades na Praça da Imprensa. O local recebeu o evento "Saúde e Equilíbrio" das 6h às 10h, com a realização de uma programação direcionada ao corpo e à mente. Orientação psicológica, atendimento nutricional, acupuntura e um bate-papo com profissionais da saúde foram oferecidos gratuitamente aos transeuntes da praça.

De acordo com Adamir Macedo, gerente de marketing do Sistema Verdes Mares, o tema da ação foi pensado para tratar não apenas do corpo. "Nós passamos o mês inteiro falando sobre como as pessoas poderiam optar por hábitos mais saudáveis e manter uma vida equilibrada e, dessa vez, escolhemos tratar do ser humano de uma forma completa. Trouxemos principalmente o aspecto psicológico", afirmou.

Para a professora Fabiola Crispim, que tenta incluir hábitos como a caminhada na rotina do dia a dia, chegar à praça e encontrar uma programação diversificada foi muito interessante. "Acho importantíssimo esse tipo de conscientização e um espaço aberto como este. Eu procuro me exercitar sempre para evitar doenças, evitar o excesso de peso, e ver algo assim também dá um certo estímulo para continuar", comentou.

Além das atividades, os participantes do evento também puderam contar com espaço de doações de alimentos não perecíveis e roupas. O objetivo é que todo o material recolhido seja doado a instituições filantrópicas de Fortaleza. "Pensamos que para se sentir bem também é necessário cuidar do outro", ressaltou Adamir.