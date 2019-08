Sargento controla princípio de incêndio e salva apartamento no Montese

A ação rápida de um sargento da Polícia Militar impediu que um incêndio a um apartamento se alastrasse na noite desta terça-feira (21) na rua Almirante Rufino, no Bairro Montese. Por volta de 21h, um umidificador de ar explodiu e propagou fogo em um dos cômodos de uma residência.

Morador do mesmo andar do prédio, o sargento Nascimento apagou o princípio de incêndio antes do Corpo de Bombeiros chegar ao local. Segundo o policial, ele estava em casa com a família quando ouviu pedidos de socorro. Ao sair de casa, deparou-se com muita fumaça e ouviu sua vizinha gritando.

"Coloquei ela [a vizinha], a minha esposa e a minha cunhada dentro do meu apartamento, peguei o extintor e entrei no apartamento da minha vizinha onde estava acontecendo o princípio de incêndio", conta.

O policial controlou as chamas, que atingiram o teto do cômodo onde o umidificador estava, e um móvel. O aparelho ficou completamente destruído.

Os bombeiros foram acionados e chegaram ao local quando o fogo já estava contido. Eles verificaram o apartamento e passaram orientações de segurança para os moradores.