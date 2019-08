Sarampo: parte da UPA do Eusébio fecha temporariamente por caso suspeito de criança

Uma ala da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, está fechada temporariamente, até 18h desta sexta-feira (30), por suspeita de dois pacientes com sarampo. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Município. Um caso já foi descartado e outro, de uma criança, segue em investigação.

Um aviso foi fixado na frente da unidade informando que o fechamento, determinado por duas horas, ocorre “para que seja realizado o bloqueio vacinal em todos os pacientes”. A ala onde a criança estava também passou por desinfecção. A assessoria informou que casos de urgência e emergência continuam sendo realizados normalmente. A UPA atende à população tanto do Eusébio quanto da cidade de Aquiraz.

No caso descartado, a equipe da UPA constatou que as manchas vermelhas no corpo do paciente se deviam a uma depilação. Ele não apresentou febre, coriza ou outro sintoma relacionado à doença.

O caso suspeito é de uma criança que veio da França e passou por São Paulo - Estado que já tem 2.457 casos registrados em 89 cidades neste ano - antes de chegar ao Ceará, no fim de julho. A criança teve febre por dois dias, mas o sintoma passou. Atualmente, ela apresenta manchas avermelhadas na pele do pescoço, que a equipe suspeita até mesmo serem brotoejas. Exames devem confirmar ou não a doença. Os materiais coletados serão remetidos ao Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen).

Atenção em casa

O menino, de nacionalidade francesa, será transferido ainda hoje para a residência dos tios, também no Eusébio, e ficará sob observação da família. Os pais tinham uma viagem marcada para o Rio Grande do Norte na próxima segunda-feira (2), mas foram orientados a reagendar a excursão.

Há uma semana, no dia 23 de agosto, o primeiro caso de sarampo no Ceará de 2019 foi confirmado pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa). A Pasta declarou que uma pessoa moradora de Fortaleza contraiu a doença em um município de outro Estado onde havia surto da doença.

O paciente foi internado e isolado para receber tratamento adequado. Segundo o órgão, a equipe da Vigilância do Município de Fortaleza realizou ações de bloqueio vacinal nas pessoas que tiveram contato com o paciente. A Sesa lembra que o último caso autóctone (transmissão interna) de sarampo no Ceará foi confirmado em julho de 2015.

Esquema vacinal

A proteção contra a doença é realizada com a vacina tríplice viral. Para crianças, a recomendação é que a primeira dose seja tomada aos 12 meses e, a segunda, aos 15 meses. Para crianças acima de dois anos, jovens e adultos até 29 anos, que não foram vacinados ou não possuem a comprovação vacinal, as duas doses devem ser tomadas em intervalo de 30 dias.

O alerta também vale para casos de viagens a locais que tenham casos confirmados de sarampo. Nas clínicas privadas, a dose da vacina custa de R$ 75 a R$ 100.

O sarampo é uma doença altamente transmissível e pode acometer crianças e adultos. A transmissão ocorre de uma pessoa para outra, por meio de secreções expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Os sintomas são febre, conjuntivite, coriza, tosse e manchas vermelhas.