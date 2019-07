Sanfoneiro da banda Sala de Reboco chega a Fortaleza e vai passar por nova cirurgia

Após passar por cirurgia na Bahia, o sanfoneiro Eliedelson Possidônio, de 32 anos, da banda Sala de Reboco, foi transferido para Fortaleza na tarde desta terça-feira (9). O músico foi baleado na perna durante uma abordagem policial em Irecê (BA), e já havia passado por procedimento cirúrgico em Salvador para retirada de duas balas alojadas. A dançarina da banda, Gabriela Amorim, 25 anos, morreu na ação. Outra pessoa ficou ferida.

A transferência de Possidônio foi realizada por meio de UTI aérea, para um hospital particular da Capital cearense. Ele estava internado no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, desde o último sábado (6), para onde foi encaminhado após receber os primeiros atendimentos no hospital de Irecê.

O músico sofreu uma fratura exposta grau três, com comprometimento vascular, na altura da canela. Foi levantada a hipótese de que o trauma ocasionaria a amputação da perna, mas, segundo a mãe do sanfoneiro, o risco foi descartado.

Já em Fortaleza, Possidônio vai precisar colocar um dreno, pois a perna ficou infeccionada.

“Quando ele chegou, deu entrada na emergência, foi avaliado e já foi constatado que tinha que fazer cirurgia de imediato”, afirmou Conceição Mendes Santiago, empresária e mãe do sanfoneiro.

Sobre o susto de ver o filho passar por esta situação, Conceição diz que “não dá pra acreditar”.

“Como é que a polícia, que é pra proteger, chega a esse ponto? Ele é um rapaz trabalhador, aí isso desestrutura toda a família. A gente sofrendo angústia, tristeza, é doloroso... Ele tá bem, ele brinca, fala, mas dentro dele ele tá com uma tristeza", comentou.

Sentimento compartilhado pela mulher de Possidônio. “Por mais que fosse um bandido, que não é, que atirassem nos pneus! E não dar 38 tiros num carro, sem saber se era homem, mulher, criança, seja o que for. Isso é o cúmulo!", aponta.

Dançarina Gabriela Amorim, 25 anos, morre na Bahia Foto: Arquivo Pessoal

O caso

Possidônio e outros três integrantes da banda foram alvo de tiros da policia de Irecê, na Bahia, na madrugada da última sexta-feira (5), durante uma abordagem policial. A polícia afirmou que disparou contra o carro da banda após dar ordem de parada e o motorista não obedecer. Os integrantes relataram que foram seguidos por um carro que não se identificou como da polícia, e, após tentarem despistar o veículo pensando se tratar de uma tentativa de assalto, foram atingidos pelos tiros.

A dançarina Gabriela Amorim, 25 anos, morreu. Além de Possidônio, a cantora Joelma Rios também ficou ferida. Outra dançarina e um motorista que também estavam no veículo na ocasião não foram atingidos. Os sobreviventes afirmam que o veículo da banda foi atingido por 38 disparos.