Salões de beleza poderão abrir as portas no início de junho; academias retornam no fim de julho

Serviços não-essenciais como salões de beleza e academias ocupam etapas distintas no plano de retomada das atividades econômicas e comportamentais, divulgado nesta quinta-feira (28) pelo Governo do Estado. Logo na fase de transição, que começa na segunda-feira (1º) e vai até o dia 7, cabeleireiros, manicures a barbearias poderão voltar a funcionar com 30% do trabalho presencial.

Caso os indicadores do coronavírus se mantenham estáveis no Ceará, a mesma categoria poderá operar com 100% do trabalho presencial – porém, sem aglomerações – na terceira fase da retomada, prevista para ocorrer entre 6 e 19 de julho.

Já no caso das academias, o retorno ao funcionamento deve acontecer na quarta e última fase do processo, no intervalo entre o dia 20 de julho e 2 de agosto. Caso, todas as demais fases ocorram sem adiamentos.

Os critérios e etapas da retomada foram apresentados no início da tarde pelo governador Camilo Santana, durante uma live transmitida através de rede social, com a presença do secretário da Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins, o doutor Cabeto.

Os critérios para a condução de cada fase levam em conta fatores como leitos, internações, óbitos e condições específicas de cada região ou cidade. O funcionamento de todos os setores dependerá do processo de monitoramento conduzido no Ceará.