Sábado de carnaval tem Olodum no Aterro, fantasias sobre causas sociais e festa para as crianças

A segunda noite do carnaval de Fortaleza no Aterro da Praia de Iracema começou por volta das 17h. Pelo palco passaram Robson Morais, Zé Paulo e a Orquestra Solar dos Tambores. A noite foi dedicada ao axé, tendo a Banda Olodum como atração mais esperada.

"Estávamos com saudade dessa energia bacana do público de Fortaleza, então já vou deixar a dica que o Olodum não pode ficar muito tempo sem vir aqui não", disse Matheus Vidal, vocalista do Olodum.

Camilla Lima

Na areia, o clima de alegria era lei entre os foliões que aproveitavam os shows. E não faltou criatividade nas fantasias preparadas para a festa. Luciano Neves, Mateus Monteiro, Victor Régis e Herick Torres integram o Bloco dos Veganos criado por eles especialmente para o Carnaval no Aterro da Praia de Iracema. Há dois anos, eles curtem a folia com um tema a cada noite. Neste sábado, foi a vez do veganismo. As roupas com estampas coloridas e adereços de folhas fazem parte da composicao. "Somos a favor da natureza e queremos defender esta ideia", diz Herick.

Camilla Lima

E se houve chuva durante o sábado de carnaval, por que não aproveitar a ideia para um fantasia de última hora? Foi o que fizeram as amigas Ângela Lopes, Lívia Bonfim e Izabela Wégila. Elas montaram as fantasias brincando com um meme da internet. "Era o que tinha em casa mesmo. Não teve custo nenhum, só a nossa beleza", brinca Izabela. Elas fizeram as placas com caixa de pizza e papel ofício colorido.

Festa para as crianças

Passeio Público lotou com pais e filhos. Foto: Alana Araújo

O sábado de carnaval começou cedo, com festa para as crianças no Passeio Público e na Praça da Gentilândia. O bailinho infantil foi animado por muito confete, serpentinas e espuminha.

Temas sociais

Foliões lembraram a memória da vereadora Marielle Franco, assassinada há um ano FOTO: JOSÉ LEOMAR

Na Praça João Gentil, bairro Benfica, os foliões prepararam fantasias em alusão ao feminismo, ao combate ao assédio durante o carnaval, além de acessórios em memória a da vereadora carioca Marielle Franco, assassinada há um ano. "Nós não podemos deixar que esse crime fique impune, em nome da sociedade, em nome dos direitos humanos. O Carnaval é um espaço de resistência política", disse uma das foliãs.

Ascendente em carnaval

Grupo resolveu ir fantasiado de signos do horóscopo no carnaval no Benfica. Marcella de Lima

Houve quem se inspirasse nos signos do zodiaco para compor a fantasia. Ticiana Sanford, Breno Caminha e Bianca Caminha incorporaram os signos de virgem, gêmeos e peixes. "Fazemos parte de um grupo com 24 amigos e todos se fantasiaram de horóscopo", contam.

Loas e tradição

Fernanda Siebra/Secultfor

Na Avenida Domingos Olímpio, o tradicional maracatu tomou espaço na primeira noite de desfiles. Oito agremiações festejaram a ancestralidade negra neste sábado.

Das séries pra folia

Camilla Lima

Personagens de series também estiveram presentes no carnaval. No Mercado dos Pinhões, por exemplo, séries como La Casa de Papel e Breaking Bad foram inspirações para as fantasias dos foliões.