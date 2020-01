Ruas da Cidade dos Funcionários e Parque Iracema recebem binário nesta quarta-feira

Um novo binário, formado pelas ruas João Leonel e Marechal Lott, passa a funcionar a partir desta quarta-feira (22) nos bairros Cidade dos Funcionários e Parque Iracema. A prefeitura de Fortaleza implantou ainda um semáforo na Avenida Desembargador Gonzaga com a Rua Joãozito Arruda. Na Avenida Marechal Lott os motoristas vão trafegar na via no sentido BR-116 / Avenida Washington Soares. Já na João Leonel, os motoristas vão trafegar no sentido contrário, ou seja, da Avenida Washington Soares para a BR-116.

Nesta manhã, motoristas e pedestres reclamaram das mudanças e disseram que a intervenção aconteceu repentinamente e que não foi colocada sinalização. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e do Via Livre, contudo, estavam no local dando apoio.

Novo semáforo e recapeamento de vias

Sobre o novo semáforo que vai operar no cruzamento da Avenida Desembargador Gonzaga com a Rua Joãozito Arruda, onde antes havia uma rotatória, o novo equipamento vai oferecer três tempos, com o objetivo de evitar acidentes. Também haverá o acréscimo de tempo para as conversões à esquerda no semáforo da Rua João Leonel, na esquina com a Avenida Desembargador Gonzaga.

A Avenida Desembargador Gonzaga e as Ruas João Leonel e Marechal Lott receberam uma nova pavimentação asfáltica. Ao longo desta semana, as Ruas Máximo Linhares, Visconde de Barbacena e José Furtado também serão recapeadas. Ainda dentro do projeto, está prevista a execução de drenagem pluvial nas Ruas Cândido Portinari e Luiz Girão, com o fim de evitar alagamentos. Também estão previstas obras de microdrenagem, fresa, recape e recuperação do pavimento em pontos específicos no entorno.

Mudança de linhas de ônibus

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) altera o itinerário das linhas 021 - Luciano Cavalcante / Papicu, 611 - Cidade dos Funcionários / Cofeco / Lago Jacarey e 825 - Cidade dos Funcionários / Papicu / Jardim das Oliveiras.

No sentido ida, as linhas vão pela Rua Benjamin Moura e Rua Pedro Firmeza, acessando a Rua Chico Lemos, que muda de sentido, retornando pela Rua João Leonel. O ponto de parada na Rua Cônego Braveza será desativado e transferido para a Rua Chico Lemos.

No sentido volta, as linhas deixam de circular pela Rua Manoel Monteiro, trafegando pela Rua Pedro Firmeza, retornando pela Rua Sabino Augusta para a Rua Máximo Linhares. O ponto de parada será transferido para a Rua Pedro Firmeza.