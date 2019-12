Rua Frederico Borges no Bairro Varjota passará por novo bloqueio a partir de sexta-feira (13)

A Rua Frederico Borges, no Bairro Varjota, será interditada a partir da próxima sexta-feira (13) no trecho compreendido entre as ruas Canuto de Aguiar e República do Líbano. A via ficará bloqueada até o dia 18, para as obras do Polo Gastronômico do bairro.

Como rota alternativa para acessar a Avenida Antônio Justa, os motoristas podem trafegar pelas avenidas Dom Luís e Virgílio Távora. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), entre as intervenções estão a substituição do asfalto por blocos de concreto, construção de novas calçadas ciclofaixas e passagens elevadas para pedestres.

A via já passou por outras interdições para a requalificação viária, entre elas um bloqueio no final de novembro.

As obras no Polo Gastronômico da Varjota foram anunciadas em setembro de 2018 e contemplam o remodelamento de 1,5 km das ruas Frederico Borges e Ana Bilhar. São mais de 110 estabelecimentos na região, que recebeu o investimento de R$ 13 milhões. O prazo de entrega inicial era para setembro deste ano e a nova previsão é de abril de 2020.