Rua do Vicente Pinzon fica coberta de lama e areia após chuvas; veja vídeo

No bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza, a Rua Ismael Pordeus foi tomada por lama e areia após as chuvas deste fim de semana. Moradores tiveram as casas invadidas pela água e carros ficaram atolados no local.

A população diz que o problema foi causado por falhas em uma obra da Prefeitura de Fortaleza, de construção habitacional.

"Todo esse transtorno com a chuva é causado pela obra do conjunto habitacional da prefeitura que, segundo eles, o projeto de escoamento dessa água teve uma falha. Uma galeria deles está estourando e descendo todo pro nosso lado. Fizeram algumas medidas paliativas, se comprometeram com a comunidade para acompanhar. Eles estavam fazendo a manutenção, mas de um tempo pra cá eles pararam de atender nossos pedidos de socorro”, afirmou o morador José Rafael Teixeira.

Segundo ele, uma barreira foi feita para evitar que a água tomasse conta da rua e das casas. No entanto, com as chuvas deste sábado (20), a barreira rompeu, criando uma enxurrada na via, alagando casas e deixando a rua ficou coberta de areia e lama. O resultado do rompimento foi gravado em vídeo por um morador.

Vídeo

Um vídeo gravado no último sábado (20) mostra a correnteza da água invadindo a rua. Para o morador José Rafael Teixeira, os moradores do local estão à mercê do poder público.

“A areia tomou de conta da rua, causou alagamento na comunidade. Nós estamos aqui a mercê”, lamentou Teixeira.

A aposentada Luciene Carneiro conta que perdeu todos os móveis. "Tudo. Só não a vida. Primeiro o sofá, depois a minha cama se foi. Na hora da correnteza eu me segurei na cama, foi muito forte, com barro", relatou a mulher.

Além dos prejuízos materiais, os moradores estão com medo de que a tubulação de gás na obra do conjunto habitacional, que ficou à mostra após as chuvas, seja danificada e, com isso, possa causar alguma tragédia no local Foto: Fabiane de Paula

Nota

Por meio de nota, a Prefeitura de Fortaleza informou que a obra de drenagem da Rua Ismael Pordeus teve início no final de março, com duração prevista de três meses para conclusão, e que no local está sendo construída uma nova galeria de drenagem para facilitar a captação das águas da chuva.

Ainda de acordo com a Prefeitura, foram realizadas visitas técnicas desde desde as primeiras ocorrências, desobstruções de galerias e diálogo com as famílias, por meio das secretarias do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor) da Infraestrutura (Seinf).

Sobre as obras do Residencial Alto da Paz, a Prefeitura esclarece que segue seu o cronograma normal de construção, inclusive em fase de conclusão das primeiras 1.111 unidades e com previsão de entrega para este ano.