Rouquidão, pigarro e tosses constantes podem indicar sérios problemas de saúde vocal

A voz é um dos instrumentos mais usados no dia a dia, mas nem sempre há tempo hábil ou costume de realizar cuidados com ela. Hoje, Dia Mundial da Voz, especialistas alertam sobre prevenção de doenças, cuidados e curiosidades. “Não só em profissionais da voz, mas em qualquer sujeitos, a rouquidão é um sintoma de que algo não está bem e precisa ser investigado”, destaca a fonoaudióloga Karine Capistrano.

O sintoma é comum para diversos problemas vocais e costuma ser desconsiderado por grande parte da população. Doenças da voz como nódulos, fendas vocais e o câncer de laringe podem ter como sintoma a rouquidão.

De acordo com Karine Capistrano, as pessoas devem ficar atentar quanto a sintomas como rouquidão por mais de 15 dias, sensação de intalo, falhas ou desaparecimento na voz, pigarro, tosses constantes, ardor, ressecamento, dor. Quando eles aparecerem, deve-se preocupar um fonoaudiólogo ou um otorrinolaringologista para investigar o problema, saber as causas dela e o que pode ser feito.

O mau uso da voz pode causar um desgaste vocal. Nestes casos, é necessário fazer alguns exercícios para que haja uma readequação do aparelho fonador. Às vezes, é preciso um tratamento medicamentoso, outras é necessário só tomar cuidado quanto à alimentação.

“Elas não devem ser ricas em gorduras ou em condimentos, pois eles podem afetar a qualidade da sua voz. A hidratação é importante porque torna a secreção que fica na garganta mais fluida”, explica Karine Capistrano.

Para melhorar a respiração e a qualidade da voz é indicado lavar o nariz com soro fisiológico. Uma noite de sono bem dormida também dá uma boa disposição às pessoas. Os profissionais da voz alertam quanto à automedicação, uma vez que pode causar um dano à voz.

“Se a pessoa sempre faz uso de mel, creio que não faz mal. Não aconselho aqueles sprays que têm álcool, pois ele resseca, desidrata. Nós pensamos que estamos melhor, já que ele dá uma situação de analgesia, mas na realidade causou uma queimadura. Quando a pessoa mastiga o gengibre ela queima a mucosa, e achamos que melhora”, afirma Karine Capistrano.

Conscientização

Para conscientizar a sociedade sobre o assunto e realizar exames gratuitamente, a 21ª edição da Campanha Nacional da Voz, começou dia 15 e segue até 20 de abril. A Campanha é promovida pela Academia Brasileira de Laringologia e Voz (ABLV) e pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF).

A programação será no Porto Iracema das Artes e no Centro de Otorrino Clínica com palestras, realização de laringoscopias e estroboscópicas para identificação de problemas na laringe e na voz. “O problema, quando persiste por mais de 15 dias é motivo para preocupação”, alerta a fonoaudióloga, Nathalya Tavares.

O coordenador nacional da Campanha da Voz, médico Hugo Valter Lisboa Ramos, pontua que “é fundamental que as pessoas tenham consciência da importância de cuidar bem da voz e, em caso de qualquer sinal de problema, procure por ajuda especializada”.

Câncer de laringe

O câncer de laringe é um dos mais comuns entre os que atingem a região da cabeça e pescoço e representa cerca de 25% dos tumores malignos que acometem essa área, conforme o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Em 2018, o Inca registrou 360 casos desse tipo de câncer no Ceará, sendo 130 casos na Capital. A doença, quando diagnosticada precocemente, tem possibilidade de cura entre 90 e 95%.

Caso o paciente apresente sintomas como rouquidão, dor de garganta, sensação de corpo estranho na garganta, dor ou dificuldade para engolir, deve procurar um médico para identificar o motivo, definir o tratamento adequado. Nathalya Tavares pontua que muitas vezes os sintomas são negligenciados e que, entre os fatores de risco, o cigarro e o uso de bebidas alcoólicas podem desencadear o câncer de laringe.