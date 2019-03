Rodovias da Grande Fortaleza têm fluxo tranquilo, mas 4º Anel Viário exige paciência dos motoristas

Os foliões que decidiram deixar a Capital para aproveitar o Carnaval em algumas das praias do litoral cearense encontram rodovias tranquilas neste início de tarde, pois, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o tráfego nas principais CEs está fluindo normalmente. Contudo, motoristas terão de ter paciência ao passar pelo pelo cruzamento entre a avenida Washington Soares e a rodovia do 4º Anel Viário, na CE-040, único ponto reportado de congestionamento.

Segundo o tenente Menezes, da PRE, os motoristas que passarem por ali deverão enfrentar um lentidão causada pela obra que está sendo executada no local, que reduziu temporariamente o número de faixas na via. No entanto, a PRE afirmou que esse congestionamento é considerado normal. A Polícia já está com equipes em vários pontos da CE-040 para auxiliar na organização do fluxo, controlando a passagem dos carros.

Os semáforos próximos ao ponto de congestionamento foram desligados para facilitar o trabalho da PRE.

Já nas outras avenidas de acesso às praias do Estado, o tráfego flui bem. Na CE-025 que leva ao Porto das Dunas, foi criada uma via lateral para permitir mais tranquilidade aos carros que estão indo em direção à praia. Agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) estão próximos à entrada do condomínio Aquaville para orientar os motoristas que passarem pela via.

Na CE-090 e na CE-085 também não foram registrados pontos de congestionamento. De acordo com a PRE, a partir das 17 horas deste sábado, a expectativa é que o trânsito nas rodovias estaduais melhore consideravelmente, com a diminuição do fluxo de carros em direção às praias.