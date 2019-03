Rodoviárias aumentam frota para atender demanda no Carnaval 

Nos períodos de feriados prolongados, o fluxo pessoas que compram passagens de ônibus para ir às diversas regiões do Ceará tende a crescer. No Carnaval não é diferente. Para atender a demanda, as empresas de transporte rodoviário disponibilizarão 700 viagens extras, número que pode aumentar conforme a procura.

Entre 28/02/2019 a 06/03/2019 aproximadamente 90 mil passageiros devem passar pelos terminais rodoviários do estado, um aumento de mais de 100% em relação a movimentação normal, de acordo com a Controladoria de Transporte da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce).

O órgão estima que até o término do período, somadas normais e extras, mais de 2 mil viagens devem ser realizadas, o que representa um aumento de 47% em comparação ao resto do ano. Sobral, Itapipoca, Aracati, Paracuru, Camocim, São Benedito, Beberibe, Jericoacoara são os destinos mais procurados no Ceará. Para as viagens interestaduais, Recife, Parnaíba, Natal, João Pessoa, Maceió, Teresina e São Luiz lideram a lista.



A Arce recomenda aos passageiros que adquiram os bilhetes de passagens com antecedência e que antes de viajar, cheguem à rodoviária uma hora antes do embarque. É aconselhável, também, conferir a documentação necessária para o embarque, principalmente de crianças, além de checar se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço.