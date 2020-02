Rodoviária de Fortaleza espera receber 90 mil passageiros durante feriado do carnaval

Durante o período carnavalesco, a quantidade de passageiros do Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé, a Rodoviária de Fortaleza, mais que dobra: para este ano, a previsão é que 90.400 mil pessoas passem pelo local, um aumento de 115% em relação ao movimento normal.

Para suportar o fluxo de pessoas, o Terminal aumentou a quantidade de horários disponíveis entre quinta-feira (20) e a Quarta-feira de Cinzas (26), período de maior circulação de pessoas. No mínimo, 786 viagens extras devem ser ofertadas pelas 16 empresas que abastecem a rodoviária. As informações são da Socicam, empresa responsável pela administração da Rodoviária de Fortaleza. Ao todo, mais de 2.700 viagens, entre horários normais e extras, estão sendo esperadas durante as festividades de Carnaval.

A auxiliar de serviços gerais Francisca Cristina dos Santos Salles, de 47 anos, será uma das milhares de pessoas no terminal rodoviário durante o Carnaval. Na quinta-feira (20), ela viaja para o distrito de Campanário, no município de Uruoca, a 287 Km de Fortaleza, para visitar os pais. “Eu não os vejo faz há dois anos. Resolvi aproveitar a folga desta semana para visitar”, explica.

Para garantir a passagem, ela procurou a rodoviária com duas semanas de antecedência. “Se eu não antecipasse a passagem, logo não teria mais como comprar. Quando eu vou para lá, às vezes, procuro a viagem de volta e não consigo. Por isso, fui antes para garantir a viagem de ida e de volta de uma vez.” conta.

Ainda segundo a auxiliar de serviços gerais, a procura durante os períodos de folga é outro motivo para apressar a procura. “Como a rota que eu pego também vai para Camocim, eu busco comprar antes, principalmente nessa época de férias.”, completa. Camocim é o quarto destino cearense mais procurado pelos passageiros da rodoviária.

Por isso, a decisão de Cristina está entre as ações recomendadas pela Socicam. De acordo com Newton Fialho, gerente da Socicam, alguns destinos esgotam com mais facilidade e o consumidor precisa ficar atento aos horários. “A maior movimentação é na sexta e no sábado. Provavelmente, algum destino mais distante como Recife terá escassez de vagas nesses dois dias", avisa Newton. Recife está entre as três cidades mais procuradas fora do estado, à frente de Natal e João Pessoa, de acordo com a administradora.

Algumas medidas facilitam deslocamento no terminal. A Socicam recomenda algumas precauções para quem procura viajar no feriado.

Comprar os bilhetes de passagens com antecedência;

Identificar as bagagens com nome, telefone e endereço;

Conferir a documentação necessária para o embarque, principalmente dos menores de idade;

Chegar ao Terminal Rodoviário uma hora antes do embarque e no portão de entrada com 30 min de antecedência.

“Uma outra dica é acompanhar a quantidade nos nossos canais de venda de passagem. Nele é possível verificar quantas poltronas estão disponíveis em cada horário.” indica Newton. No site da Rodoviária de Fortaleza, além da possibilidade de comprar viagens online, é possível verificar os detalhes de cada rota.

Confira os principais destinos no Ceará: