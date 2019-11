Roda de veículo de aplicativo fica presa em buraco após asfalto ceder na Aldeota

A roda de um veículo de aplicativo ficou presa em um buraco após o asfalto ceder na rua Padre Valdevino, no bairro Aldeota, na noite desta quinta-feira (7).

De acordo com o motorista do carro, Edson Lima, ele estava transportando um passageiro em direção ao Centro quando sentiu a pancada no veículo ao passar pela via. “Abriu um buraco na via muito grande, parece que está tudo oco e estou com medo que meu carro entre mais ainda”, afirma.

Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi acionada, mas até meia-noite de quinta-feira nenhum agente foi até o local.