Réveillon da Paz espera cerca de 15 mil pessoas e terá espaço lounge com mesas a R$ 480

O Réveillon da Paz, evento promovido pela Comunidade Católica Shalom desde 1998 em Fortaleza, espera cerca de 15 mil pessoas este ano no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU). A festa começa a partir das 19h do dia 31 de dezembro. O evento é gratuito, mas este ano terá espaço privado com mesas no valor de até R$ 480.

Entre as atrações deste ano estão shows de Naldo José, Ana Gabriela, Missionário Shalom e banda Sopra God. A celebração inicia às 19h com uma missa presidida pelo padre Antônio Furtado e queima de fogos.

A virada do ano é marcada com um momento de oração com a presença do Santíssimo Sacramento. No local, os fiéis vão poder se confessar com padres que vão promover aconselhamento ao público.

Réveillon da Paz, no CEU, em Fortaleza Foto: Divulgação

Este ano, o evento terá um espaço lounge com mesas e jantar incluso. Quem optar em adquirir a mesa vai ficar em espaço reservado, com direito a ceia (entrada, jantar e sobremesa).

Segundo a organização, as mesas podem ser adquiridas até o dia 31 de dezembro (ou enquanto houver unidades disponíveis).

Serviço:

Réveillon da Paz

Dara: 31 de Dezembro

Local: Av. Alberto Craveiro, 2222 – Castelão (CEU)

Hora: A partir das 19h

Aberto ao público

Lounge: