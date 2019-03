Retiro de carnaval Renascer chega ao 2° dia de fé e devoção

O Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, recebeu nesta segunda-feira (4) a programação do segundo dia do Renascer, retiro espiritual promovido pela Comunidade Católica Shalom. O evento é uma opção para quem deseja aproveitar o feriado de carnaval longe da folia.

A programação está na 34° edição e segue até a terça-feira (5), com uma expectativa de receber 36 mil participantes durante os três dias, de acordo com a organização.

O tema desta edição é "Cristo é a nossa paz" e conta com as participações do Padre Antônio Furtado, missionária Gabriella Dias, nomeada pela Santa Sé para representar a América do Sul no Conselho para o serviço internacional da Renovação Carismática Católica. Além de momentos de pregação com o fundador da Comunidade Shalom, Moysés de Azevedo, e a cofundadora, Emmir Nogueira, Dom Rosalvo e Dom Júlio, bispos auxiliares da Arquidiocese de Fortaleza.

A coordenação do evento conta com o apoio de mais de dois mil voluntários.