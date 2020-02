Ressaca do mar pode provocar ondas de 2,5 metros no litoral do Ceará, alerta Marinha

Uma ressaca do mar pode atingir o litoral cearense, entre a noite desta quarta-feira (19) e a manhã da próxima sexta-feira (21), provocando ondas de até 2,5 metros de altura.

Conforme alerta da Marinha do Brasil, as agitações marítimas devem se estender por toda a faixa litorânea que liga os estados do Rio Grande do Norte, e o oeste de Touros (RN), ao Maranhão, a leste de São Luís (MA).

A ressaca se deve a um sistema de ondas de longo período (marulhos), vindo do Oceano Atlântico Norte, justifica a instituição.

Avisos

Sendo assim, os navegantes devem consultar informações sobre o tempo antes de irem a alto mar. Tais avisos ainda devem ser divulgados às comunidades de pesca e esporte e recreio, complementa a instituição.

As informações meteorológicas podem ser visualizadas na página do Serviço Meteorológico Marinho, no Facebook, e por meio do aplicativo "Boletim ao Mar", disponível para download na internet, tanto para o sistema Android quanto para iOS.