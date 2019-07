Reparos em píer da Barra do Ceará devem ser finalizados até 31 de julho

Quase três meses após o desabamento de parte da estrutura do píer da Barra do Ceará, o equipamento ainda segue passando por reparos. De acordo com o engenheiro da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), Guilherme Sousa, “toda a recuperação das vigas que estavam comprometidas” já foi feita. A obra deve ser concluída até o dia 31 de julho próximo.

“Neste momento, estão iniciando a fase de reforço estrutural com a engorda de pilares e vigas, e a troca da madeira comprometida”, informa o engenheiro.

Ainda segundo ele, o píer deverá passar por outra reforma, como parte do projeto Beira-Rio, que pretende transformar o ponto em um polo de lazer e turismo através da urbanização do local. O espaço deverá ganhar “nova pintura e nova estrutura”. O engenheiro frisa que o projeto “está em fase de licitação e que a previsão é que seja iniciado ainda esse ano”.

Contudo, de acordo com a Regional I, o andamento das intervenções pode ser estendido por se tratar de uma obra dentro d’água. Com isso, os trabalhos só podem ser continuados quando o nível da água está baixo.

Conforme a Secretaria da Conservação e Serviços Públicos, obra deve ser concluída até 31 de julho FOTO: NATINHO RODRIGUES

Acidente

O desabamento do píer da Barra do Ceará ocorreu no último dia 25 de abril deixando, pelo menos, 7 pessoas feridas. O acidente se deu quando um grupo que estava realizando um passeio tentou tirar uma fotografia no local. A estrutura, danificada, não suportou o peso e cedeu.

Os passeios no local, porém, não foram interrompidos pelas obras. De acordo a Regional I, o acesso aos barcos, antes feito pelo píer, é realizado agora por meio de um restaurante localizado ao lado do equipamento. No local, uma escada dá acesso ao ponto do rio em que os barcos estão localizados.