Reparo de buraco causa engarrafamento na Avenida Raul Barbosa

O reparo de um buraco na descida do viaduto da Avenida Raul Barbosa, no Bairro Aerolândia, causa um grande congestionamento na via, no sentido Aldeota, nesta segunda-feira (11). Com isso, alguns motoristas realizaram desvios por ruas próximas.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), por volta do meio-dia, a fila de veículos ia do viaduto acima da rotatória até a avenida do Aeroporto, devido às obras de reparo do buraco, e homens ainda trabalham no local com placas de redução de velocidade.