Renascer 2019 reúne cerca de 9 mil pessoas no último dia do evento e coleta 360 bolsas de sangue

O retiro de carnaval religioso Renascer 2019, reuniu cerca de 9 mil pessoas no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, neste domingo (5), último dia do evento. De acordo com os organizadores, nos três dias de programação foram coletadas 360 bolsas de sangue em parceria com o Hemoce, número que supera as doações da edição do ano passado.



Promovido pela Comunidade Católica Shalom desde 1985, o Renascer também arrecadou durante o carnaval mais de 1 tonelada de alimentos não perecíveis, que serão destinados para as famílias atingidas pelas fortes chuvas em Fortaleza nas últimas semanas e para as casas de promoção humana da Comunidade.



Segundo a coordenadora de captação do Hemoce, Nagela Lima, as bolsas de sangue arrecadas no evento irão ajudar na manutenção do estoque do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará. “Só temos a agradecer aos doadores de sangue que compareceram. Muitas vidas serão salvas com essas doações que foram realizadas durante esses três dias no Renascer e com certeza ajudaram na manutenção do nosso estoque”, afirma.