Remédios e equipamentos são furtados de Posto de Saúde no Bairro Alvaro Weyne

Remédios, impressoras e computadores foram furtados, na madrugada desta quinta-feira (11), do Posto de Saúde Dr. Airton Monte, localizado na Rua Alberto de Oliveira, no Bairro Álvaro Weyne. Até as 10h da manhã, os pacientes aguardavam atendimento no local.

De acordo com populares, os suspeitos pularam o muro, arrombaram a porta e entraram na sala onde ficam guardados alguns equipamentos. Foram levados um computador, duas impressoras, antibióticos e outros remédios.

Os pacientes que foram até o posto lamentaram a situação e foram orientados a esperar atendimento dentro da unidade.

"Já nao tem muitos medicamentos e os que tem os bandidos ainda levam", relatou uma paciente que não quis se identificar.

A assessoria da Secretaria Municipal de Saúde disse que as informações sobre o furto estão sendo apuradas.