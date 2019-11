Relembre as árvores de Natal da Praça do Ferreira e da Praça Portugal dos últimos 5 anos

A abertura 23ª edição de 2019 do Ceará Natal de Luz, em Fortaleza, ocorre nessa quinta-feira (21), e os preparativos etão em fase de finalização. O cenário é uma dos principais atrativos da época. A Praça do Ferreira ganhará uma árvore de 25 metros de altura, enquanto a Praça Portugal também ficará decorada com a sua tradiocional árvore de 36 metros.

"A cultura mostrada de forma tão bonita como no Natal é capaz de transformar vidas. Por isso, neste ano, vamos trabalhar transversalmente com o lema da infância, que nos é caro e é de responsabilidade de cada cidadão", ressalta Assis Cavalcante, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza. A CDL é responsável pela realização do evento em parceria com o Instituto de Cultura e Responsabilidade Social. O tema central é a infância.

A decoração do Ceará Natal de Luz na Praça do Ferreira insere elementos regionais, desde 2007. As estruturas são feitas com redes, a partir de grandes peças de tecido branco. Na Praça Portugal, na Aldeota, a montagem da estrutura é semelhante, com uma estrutura maior.

Confira as árvores de Natal dos últimos 5 anos em Fortaleza:

Praça do Ferreira

Clique nas imagens para ampliar e ver a galeria

Praça Portugal