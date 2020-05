Relaxamento da população ao isolamento pode explicar avanço da Covid-19, diz Cabeto

A falta de obediência da população nas últimas semanas ao decreto de isolamento social definido pelo Governo do Estado pode ser o motivo para o aumento de casos de Covid-19 enfrentados pelo Ceará, segundo o secretário da Saúde, Carlos Roberto Martins, o Dr. Cabeto. A explicação foi dada durante live promovida para alunos de uma universidade de Minas Gerais, na noite desta quarta-feira (6).

Conforme Dr. Cabeto, houve efetividade no início da pandemia no Ceará, já que a adesão à quarentena foi maior. Desde o feriado da Semana Santa, entretanto, as pessoas "relaxaram". "Saímos de um isolamento de quase 60% da população e fomos para alguns municípios com 26%. Nós começamos a aumentar abruptamente o número de casos há duas ou três semanas", pontuou o titular da pasta.

Outro ponto levantado foi a relação entre o número de casos confirmados no Ceará com a quantidade de testes realizados. "Para dar o diagnóstico de coronavírus, tem que fazer teste. Um exemplo, em São Paulo foram feitos 38 mil testes e o Ceará fez 31 mil. Em outros estados não fazem 500 testes por dia. Estados em situação similar à do Ceará, como a Bahia, fazem em uma semana o que nós fazemos em um dia", ressalta.

Cabeto abordou ainda a nova estratégia de testagem em formato de "drive-thru", que deve ser posta em prática nos próximos dias. No total, foram encomendados mais 120 mil testes de RT-PCR (biologia molecular), que identifica o vírus durante o período inicial.