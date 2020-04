Reitor da Uece é transferido para UTI e submetido a ventilação mecânica

O reitor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), o médico psiquiatra Jackson Sampaio, foi transferido para uma Unidade de Terapia Intesiva (UTI) e submetido a ventilação mecânica. Apesar do agravamento da insuficiência respiratória, o quadro de saúde dele é estável. As informações foram confirmadas pela assessoria da Uece, na noite desta quinta-feira (23).



Jackson Sampaio estava em leito comum de uma unidade de saúde particular. Os primeiros sintomas começaram no dia 13 de abril. Ele foi submetido ao exame para Covid-19, mas o resultado ainda não foi divulgado. Outros testes realizados, porém, indicam a possibilidade de infecção pelo coronavírus.

Jackson Sampaio foi empossado como reitor em 2012, e também é professor titular em Saúde Pública. Ele atuou, ainda, como diretor do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Uece durante cinco anos.

CASOS DE COVID-19

O Ceará alcançou 4.702 diagnósticos positivos e 271 óbitos em decorrência da Covid-19 até as 17h desta quinta-feira (23), conforme dados da plataforma IntegraSUS da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Em relação aos dados fornecidos no mesmo horário desta quarta-feira (22), houve um acréscimo de 586 novos resultados positivos para o vírus, além de mais 32 mortes confirmadas. Desde o dia 15 de março, quando a Sesa divulgou os três primeiros casos de Covid-19 no Ceará, este é o pior dia da pandemia no Estado, com recorde tanto de óbitos registrados, como de casos confirmados.