Regulamento de concurso para promotor de Justiça é aprovado e edital deve ser lançado este ano

Foi aprovado o regulamento para realização de concurso público para promotor de Justiça do Ceará, nesta quarta-feira (26). O Órgão Especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Ceará aprovou as nomas para realização do certame e agora o documento segue para o Colégio de Procuradores para elaboração do edital. A previsão é de que o concurso ocorra ainda este ano.

Segundo o MPCE, vão ser abertas 44 vagas de entrância inicial e formação de cadastro de reserva.

O procurador-geral de Justiça, Plácido Rios, afirma que existem, atualmente, 83 cargos vagos na instituição.

“Isto representa um prejuízo considerável aos trabalhos do MP, pois muitos colegas respondem pelo trabalho de vários municípios ocasionando um desequilíbrio no atendimento às demandas sociais afetas ao MP, o que será corrigido com o concurso em pauta”, destacou Rios.

O último concurso público do Ministério Público cearense aconteceu em 2011.