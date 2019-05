Regional V concentra 25 dos 30 alagamentos em Fortaleza deste domingo

A Regional V registrou 25 dos 30 alagamentos registrados em Fortaleza entre as 18h do sábado e 12h deste domingo (28), segundo relatório da Defesa Civil. O órgão informou ainda que trechos do Rio Maranguapinho transbordaram e isso ajudou a deixar as ruas dos bairros Conjunto Ceará e Parque Genibaú debaixo de água.

Os moradores do Conjunto Ceará relataram cheias nas ruas e avenidas do bairro após o canal transbordar. Portões chegaram a quebrar, o lixo se espalhou nas vias e um ônibus teve uma pane no meio da Avenida C, que fica em frente ao canal. Pela manhã, o nível da água baixou e deu lugar à lama.

No Parque Genibaú, também da Regional V, a água invadiu casas. "Foi tudo muito rápido. Todo mundo acordou com a água dentro de casa. Alagou praticamente todas as casas. Molhou tudo aqui. O rio transbordou, fica aqui na rua atrás da minha", disse a moradora Monalize Gomes.

Na Rua Londrina, Bairro Granja Portugal, na mesma Regional, relatos parecidos. A dona de casa Camila de Lima disse ao Sistema Verdes Mares que acordou de madrugada e quando colocou os pés no chão sentiu muita água. "A rua toda está alagada. Perdi geladeira, TV, DVD, minha cômoda está molhada", disse.

Ocorrências

De acordo com o boletim da Defesa Civil divulgado às 12h50, foram registradas 47 ocorrências na Capital. Além dos 30 alagamentos, foram:

Dois incêndios;

Um desabamento;

Três riscos de desabamento;

Sete inundações;

Outros quatro tipos de ocorrências ( bueiros, asfalto cedendo, vistorias).

Ainda de acordo com a Defesa Civil, as equipes estão trabalhando nos bairros Conjunto Ceará e no Parque Genibaú e avaliando a situação das famílias que foram afetadas.