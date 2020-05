Região Metropolitana de Fortaleza já registra óbitos por Covid-19 em todos os municípios

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), que congrega, além da Capital, outros 18 municípios cearenses, já apresenta óbitos em todas as suas unidades. No Estado do Ceará, as mortes já alcançam 131 cidades das 184 em todas as regiões.

As informações constam na última atualização da plataforma IntegraSUS, gerenciada pela Secrataria da Saúde do Ceará (Sesa), desta quarta-feira (27), às 9h21. Desde o início da pandemia no Estado, já são 37.143 casos confirmados da Covid-19 no Ceará, dos quais 2.630 evoluíram para óbito.

Do total de mortes pela infecção já registradas, 2.145 ocorreram em cidades da RMF. Ou seja, a cada 10 falecimentos provocados pelo novo coronavírus no Ceará, oito foram em municípios da região. O alto número é puxado pela Capital que, sozinha, já contabiliza 1.772 óbitos.

Em seguida, aparecem Maracanaú, com 93; Caucaia, com 71; Maranguape, com 42; e Pacatuba, com 29. A taxa de letalidade na RMF na manhã desta quarta-feira (27) é de 8,1%. O número é obtido dividindo-se os óbitos pelos casos confirmados.

Casos confirmados e óbitos por cidade da RMF

Fortaleza (20.855 casos confirmados e 1.772 óbitos)

Caucaia (1.251 casos confirmados e 71 óbitos)

Maracanaú (1.063 casos confirmados e 93 óbitos)

Eusébio (560 casos confirmados e 12 óbitos)

São Gonçalo do Amarante (422 casos confirmados e 14 óbitos)

Maranguape (398 casos confirmados e 42 óbitos)

Pacatuba (337 casos confirmados e 29 óbitos)

Horizonte (234 casos confirmados e 14 óbitos)

Aquiraz (202 casos confirmados e 13 óbitos)

Itaitinga (189 casos confirmados e 18 óbitos)

Pacajus (168 casos confirmados e 9 óbitos)

Cascavel (152 casos confirmados e 12 óbitos)

Paracuru (113 casos confirmados e 8 óbitos)

Trairi (91 casos confirmados e 9 óbitos)

Pindoretama (69 casos confirmados e 8 óbitos)

Chorozinho (65 casos confirmados e 4 óbitos)

Guaiuba (61 casos confirmados e 8 óbitos)

Paraipaba (57 casos confirmados e 4 óbitos)

São Luis do Curu (36 casos confirmados e 5 óbitos)