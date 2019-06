Região da Praia de Iracema sofre mudanças no trânsito para prova do Ironman Fortaleza 

O trânsito na região da Praia de Iracema sofrerá mudanças para a prova do Ironman Fortaleza, que será realizado neste domingo (9). Os 750 inscritos na competição farão provas de natação, ciclismo e corrida, respectivamente. Ao todo, os atletas percorrerão 113 km no triátlon.

As alterações no trânsito começam ainda no sábado (8). Neste dia, a partir das 13h, os motoristas não poderão estacionar na Rua Adolfo Caminha, entre as avenidas Alberto Nepomuceno e Leste-Oeste. No mesmo dia, a partir da 23h, também será proibido estacionar veículos na Av. Pessoa Anta e na Av. Beira-Mar, nos pontos entre as ruas Júlio Ibiapina e José Napoleão, além da área próximo ao Mercado dos Peixes.

Bloqueios na via

No dia da competição, a partir das 5h30, alguns trechos das avenidas Historiador Raimundo Girão, Leste-Oeste e da Rua Gal. Sampaio serão bloqueados para a realização das provas. Agentes irão controlar e orientar o trânsito na região. A interdição nas vias deve acabar por volta das 15h30 do domingo.

Os trechos são:

Av. Historiador Raimundo Girão com Idelfonso Albano e Rui Barbosa

Rua Gal. Sampaio com R. Dr. João Moreira e Rua Gal. Sampaio com Rua Sen. Jaguaribe

Av. Leste-Oeste, a partir da Rua Jacinto Matos, no sentido Centro/Caucaia

Os condutores que precisam passar pela Leste-Oeste no sentido Centro/Caucaia devem dobra à esquerda na Rua Jacinto Matos, em seguida à direita na Av. Francisco Sá, novamente à direita na Av. Radialista José Lima Verdes e depois pegar a alça do viaduto que dá acesso de volta para a avenida até chegar na Av. Ulisses Guimarães.

Os bloqueios não afetarão os usuários que seguem pela avenida no sentido contrário, Caucaia/Praia de Iracema. Os motoristas que estão no Centro e desejam pega a Av. Leste-Oeste devem utilizar a Av. Dom Manuel para o acesso.

Linhas de ônibus

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) vai alterar a operação de 11 linhas de ônibus que passam pela região no próximo domingo, entre 5h e 15h30. As principais alterações serão em pontos de ônibus e desvios.

As linhas afetadas são:

051 - Grande Circular I

070 - Cuca Barra/Parangaba

101 - Beira Rio

102 - Vila Santo Antônio/Nossa Senhora das Graças

106 - Floresta/Centro

110 - Vila do Mar/Centro

130 - Vila do Mar/Náutico/ Antônio Bezerra II

132 - Av. Leste-Oeste/Centro

706 - Barra do Ceará/Antônio Bezerra

711 - Barra do Ceará/Cais do Porto

754 - Granja Lisboa/ Goiabeiras