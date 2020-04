Reforma de casas com risco de desabamento no Moura Brasil atrasa devido à pandemia 

26 famílias do bairro Moura Brasil, que tiveram suas casas interditadas devido às obras de ampliação do Metrô de Fortaleza, aguardam as reformas que foram atrasadas em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Nesses três meses de espera, os moradores contam com benefícios mensais de R$ 1.000, mas não há prazo definido para a entrega das residências.

Essa situação começou na madrugada do 31 de janeiro, quando parte das casas da Rua Adarias de Lima, ao lado da construção da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, receberam visita da Defesa Civil do Município devido aos riscos nas estruturas danificadas. Os moradores relatam que o comprometimento ocasionado pela obra foi agravado com o início do período chuvoso.

“Foram dois meses que eles deram, e até agora eles não resolveram nada. Muitos alugaram casa e outros devem estar com as famílias. O pessoal fez um acordo e quem arrumou casa eles estão pagando aluguel”, relata o jardineiro Luís Carlos Fernandes, de 40 anos. Ele recebe o benefício e vive, desde então, em um apartamento alugado onde está em isolamento por causa da propagação do novo coronavírus.

O atraso na entrega das casas foi motivado pela pandemia do novo coronavírus que afetou o cronograma da obra, como informou, em nota, a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra). "Os trabalhos estão sendo realizados com pessoal reduzido para cumprir o decreto 33.519, garantindo condições de segurança aos operários. A meta é que as famílias possam voltar o mais rápido possível para suas casas, com segurança", acrescentou.

Além disso, a Seinfra repassou que as 26 famílias retiradas de casa por questões de segurança continuam recebendo assistência do consórcio responsável pelas obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza. Apenas uma família permanece em pousada e as outros 25 grupos recebem a ajuda financeira.

Quem também acompanha a situação é o líder comunitário André Nascimento, de 40 anos, para assegurar a situação das famílias e os pagamento dos auxílios. “Não tem um prazo ainda não porque quando a gente fez o acordo, o contrato, eu estipulei o seguinte: enquanto eles não entregarem as casas para os moradores eles teriam de pagar o valor de R$ 1.000 por mês”, lembra.

André diz que “as famílias estão todas bem, graças a Deus, mas tristes e com saudade de voltar para casa”, como é o caso da autônoma Maria Holanda, de 54 anos. “Eu quero voltar para o que é meu, o que Deus me deu, eu quero voltar. Eles disseram ‘não se preocupe que vocês vão voltar para as casas de vocês’”, comenta sobre a possibilidade de procurar outra moradia.

Ela ajuda a pagar despesas da casa da filha, onde vive durante esse tempo fora de casa, com o dinheiro que recebe. Antes, ela encontrava renda na venda de bolos e trabalhos de manicure e de diarista e, agora, Maria também espera o resultado do Auxílio Emergencial, valor repassado pelo Governo Federal para famílias de baixa renda devido a pandemia de Covid-19. “Eu tenho doenças crônicas, diabetes, eu não posso estar saindo. Minha filha é quem está fazendo as coisas pra mim”, acrescenta.