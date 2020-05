Redução no fluxo de veículos em Fortaleza chega a 80%, diz Roberto Cláudio

O fluxo médio de veículos nos bairros de Fortaleza registrou uma redução de até 80% durante o lockdown, de acordo com informações do prefeito Roberto Cláudio repassadas na noite desta quarta-feira (13) durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais.

A redução no número de usuários de transporte público na Capital também atingiu 80%, a menor demanda, no último fim de semana, de acordo com o prefeito.

> Hospital da Mulher e do PV ganham mais de 100 novos leitos para Covid-19

Fortaleza superou a marca de mil mortes por Covid-19 nesta quarta-feira (13) e está sob isolamento social rígido por decreto de 8 a 20 de maio.

Entre os bairros que se destacam em relação à diminuição da circulação de veículos estão Jóquei Clube, Salinas e Luciano Cavalcante. "A gente tem chegado ao menor número (de circulação de veículos) desde o ínício da epidemia, tem conseguido manter números baixos. Pode sempre melhorar, é bom dizer principalmente em relação aos veículos, mas temos tido uma média muito boa. Bairros como Jóquei Clube, Luciano Cavalcante e Salinas que se destacam com a redução de até 80% do fluxo de veículos em relação aos dias anteriores ao próprio início da epidemia", afirmou o prefeito.

Entretanto, em pelo menos 10 bairros foi registrado um aumento de veículos circulando pela ruas, são eles:

Vila Peri

Bonsucesso

Bom Jardim, Mucuripe

Carlito Pamplona

Paupina

Padre Andrade

Canindezinho

Parangaba

Parque Dois Irmãos.

Roberto Cláudio reforçou o pedido que a população mantenha os índices até o fim do prazo do decreto. "É importante manter essa mesma consciência e essa adesão ao isolamento social rígido até o dia 20, pelo menos", concluiu.

Casos no Ceará

O Estado do Ceará atingiu 109 óbitos confirmados por Covid-19 nas últimas 24 horas e bateu o próprio recorde - o total anterior era de 99, registrado no dia 2 de maio. A soma agora é de 1.389 mortes na pandemia do novo coronavírus, segundo dados da plataforma IntegraSUS, atualizada às 17h57 desta quarta-feira (13). Ao todo, 19.156 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus no Estado, um aumento de 744 casos nas últimas 24 horas.

A taxa de letalidade da doença na região é de 7,3%. Ainda são investigados 32.297 possíveis casos e 482 óbitos suspeitos de coronavírus. O número de exames aplicados é de 49.530.

O índice de recuperados é 9.796, segundo a Sesa. A taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) está em 88,53% no Ceará.