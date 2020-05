Redução do volume de veículos estradas do Ceará é menor no fim de abril e início de maio

Estradas do Ceará registraram um aumento no volume de carros circulando a partir de 20 de abril na comparação com o período logo após o decreto de isolamento social contra a Covid-19, conforme relatório do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), divulgado nesta segunda-feira (4). O intervalo de tempo no qual foi registrado o aumento da circulação de veículos coincide com o momento em que os números da doença aumentam no Ceará.

As rodovias analisadas foram a CE-040 (Eusébio, Fortaleza e Aquiraz);CE-401, CE-402 e CE-085 (Fortaleza), CE-060 (Guaiúba) e CE-065 (Maranguape).

O estudo analisou do dia 1º de março, duas semanas antes da confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no Estado, ao dia 2 de maio, que abrange o período do decreto nº 33.519/2020, do Governo do Ceará e suas prorrogações, quando estão proibidas a aglomeração de pessoas e o funcionamento de comércio.

Nesta segunda, o Estado ultrapassou 700 mortes causadas pelo coronavírus e chegou a 11 mil casos confirmados da doença. Os números são da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa). No final de abril, a doença avançou bastante no estado passado de 3.487 caso no dia 20 para os atuais 11 mil.

Fortaleza

Nos 16 primeiros dias do decreto do governador Camilo Santana, a Avenida Washington Soares, CE-040, chegou a 69% de redução no volume veicular médio, entre os dias 20 de março e 4 de abril, com a circulação de 17 mil veículos/dia. Já após a nova prorrogação, foram registrados 24.500 veículos/dia na região, entre 20 de abril e 2 de maio, ou 55% na redução do volume.

Ainda na capital cearense, o cenário parecido aconteceu na CE-401, que registrou 17.000 veículos/dia (49% de redução) quando o isolamento foi decretado e 17.500 veículos/dia após a prorrogação do decreto entre 20 de abril e 2 de maio (47%). Já na CE-402, houve registro de 9.300 veículos/dia quando o decreto passou a valer e 12.500 após a mais recente prorrogação.

Região Metropolitana

Na CE-040, em Aquiraz, o volume veicular médio chegou a 6.200 veículos/dia logo após o estabelecimento do decreto e aumentou para 8.500 veículos após a terceira prorrogação.

A cidade do Eusébio, também na CE-040, registrou a maior alta do fluxo médio diário de veículos após a prorrogação da quarentena, com 14.800 no primeiro dia para 26.620 veículos.

Em Caucaia, na CE-085, o volume médio de veículos por dia passou de 6.000 veículos para 7.500 após a prorrogação das medidas de isolamento social.

Guaiúba havia registrado pouco mais de 1.200 veículos por dia, na CE-060, e passou a registrar a média de 1.500 veículos.

Já Maranguape, na CE-065, aumentou o volume veicular médio de 7.100 veículos na implantação da quarentena para 9.500 após a terceira prorrogação.