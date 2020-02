Recém-nascida é abandonada dentro de mochila em residencial no Sítio São João

Uma recém-nascida foi abandonada em frente um apartamento no residencial José Euclides Ferreira Gomes, no Sítio São João, na noite desta quarta-feira (5). A menina ainda estava com o cordão umbilical, dentro de uma mochila.

Um casal que mora no local acolheu o bebê e acionou a polícia, conforme testemunhas. A bebê chegou a receber doações de roupas antes de ser levada.

De acordo com a Polícia Militar, a recém-nascida foi conduzida por uma ambulância do Samu para o Hospital Distrital Gonzaga Mota, o Gonzaguinha, no bairro José Walter.

Segundo um socorrista, indícios apontam que a criança nasceu a menos de 24 horas. O estado de saúde dela é estável e ela ficará internada em observação na unidade de saúde.

O caso será investigado pela polícia, para tentar identificar os responsáveis pelo abandono.