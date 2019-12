Reatores explodem na subestação da Enel de Jabuti em Itaitinga

Dois reatores de energia explodiram na subestação da Enel da Jabuti, no bairro Parque Dom Pedro, em Itaitinga, na manhã desta terça-feira (31). Os moradores da região ficaram sem energia. Até às 10h30 horas desta terça-feira, equipes do Corpo de Bombeiros e da Enel ainda estavam no local.

O primeiro reator explodiu por volta das 9h30, emitindo um barulho forte e assustando moradores. Já o segundo, pegou fogo por volta das 10h20. Segundo o Tenente Napoleão Vasconcelos, do Corpo de Bombeiros, a segunda explosão ocorreu pois tentaram religar a subestação, causando um novo curto-circuito. Não se sabe ao certo o que causou o incêndio, podendo ter sido um raio ou uma sobrecarga no sistema elétrico da estação. As chamas foram debeladas por volta das 10h30.

Segundo Dárcio Camilo, fotografo e morador da região, o barulho e as chamas foram muito fortes. Ele conta que estava a mais de 2 km de distância, cortando o cabelo, e se assustou com a fumaça. "Desde ontem de manhã a energia vem oscilando. A gente ligava para a Enel, não resolvia. Passou a noite inteira sem energia, só voltou de madrugada", conta o morador.

Explosões com essas são comuns nessa época do ano, devido às chuvas, segundo Dárcio. A região ficou sem energia novamente devido às explosões.

A Enel afirmou que as equipes já estão trabalhando para realizar os reparos necessários e o serviço está sendo normalizado gradativamente

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Enel sobre o restabelecimento de energia, mas não recebeu resposta da empresa até a publicação desta matéria.