Rajadas de vento acima de 30 km/h derrubam árvores em bairro da capital

Rajadas de vento acima de 30 quilômetros por hora derrubaram árvores na capital e causaram transtornos na Região Metropolitana, na tarde desta segunda-feira (4). A forte ventania foi acompanhada de uma leve precipitação.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o município de Jaguaruana teve o maior registro de velocidade dos ventos, chegando a 54,7 km/h. Outro local com a velocidade expressiva foi o município de Tianguá, com ventos de até 46,8 km/h.

Fortaleza também registrou mudança brusca na velocidade dos ventos e a maior rajada foi de 30,9 km/h.

Segundo a Funceme, o aumento repentino da velocidade dos ventos foi provocada por áreas de instabilidade que colaboraram para formação de nuvens do tipo Cumulonimbus, que também estão associadas a chuvas.

Arvores caídas

Árvore derruba muro e poste no cruzamento da rua Dr. Justa Araújo com a Rua Suécia. Foto: Helene Santos

O Corpo de Bombeiros registrou duas ocorrências de quedas de árvores no bairro Itaperi, em locais próximos. Na rua Bogotá, uma árvore derrubou parte do muro da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e atingiu um carro que estava estacionado. Devido o acidente, a via ficou obstruída, dificultando a passagem de veículos no local.

Já no cruzamento da rua Dr. Justa Araújo com a Rua Suécia, uma árvore de grande porte também derrubou parte do muro da Uece e um poste de alta tensão, deixando fios caídos na via.

O poste quebrou em várias partes por causa da queda e os fios soltaram faíscas. Ninguém ficou ferido.

Na Região Metropolitana, uma guarnição do município de Horizonte foi acionada para o bairro Guameleira. No local, os moradores informaram sobre quedas de galhos de um jenipapeiro em cima de uma residência e os bombeiros avaliaram o risco da queda da árvore.



Previsão

Conforme a Funceme, o Ceará segue com condições favoráveis para chuva na região norte do estado até o fim do dia, devido à persistência de áreas de instabilidades sobre o oceano Atlântico.

Os registros esperados deverão ser de forma passageira e isolada, com intensidade variando de fraca a forte.

Para o início desta terça-feira (5), os modelos seguem indicando chuvas isoladas ao longo do litoral.